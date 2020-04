Lucas Hernandez : “La Ligue des Champions sera impossible à finir dans les temps”

Si avec le FC Bayern, Lucas Hernandez (24 ans) a repris l’entraînement avec un protocole spécifique dans le cadre du confinement, il pense que toutes les compétitions n’iront pas à leur terme à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le défenseur français doute notamment que la Ligue des Champions puisse livrer son final.

“Tout ça va être dur à caser en plus d’une éventuelle fin de Championnat. La Ligue des champions touche en plus tous les pays atteints par le coronavirus. Ça va être difficile de tous sortir en même temps du confinement, d’avoir des états de forme semblables mais aussi tout simplement de se retrouver, de pouvoir voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France, commente le latéral champion du monde dans L’Equipe. Il faut être réalistes. Je pense que la Ligue des champions sera impossible à finir dans les temps, surtout si on privilégie la fin des Championnats. Après, on ne peut pas tout décaler. Il vaut peut-être mieux préserver la saison prochaine. En plus, il y aura aussi l’Euro au bout.”

Pour rappel, le PSG doit encore disputer onze matches de Championnat, deux finales de coupes nationales contre Lyon et Saint-Etienne au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).