L’UEFA affirme qu’il n’y aura pas de date butoir pour terminer la Ligue des champions

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Cependant, les différents acteurs du football se réunissent régulièrement afin d’envisager une date de reprise pour les différentes compétitions. Concernant la Ligue des champions et la Ligue Europa, le président de l’UEFA – Aleksander Ceferin – avait affirmé qu’elles devraient se terminer “au plus tard à la fin août.” Cependant, l’instance européenne a tenu à démentir l’existence d’une date butoir pour les Coupes d’Europe, comme l’a indiqué l’UEFA dans une note écrite à AS.

“Il a été rapporté que le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avait déclaré à ZDF en Allemagne que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août. Ce n’est pas vrai. Le président a été très clair sur le fait qu’il ne donnait pas de date butoir précise pour terminer la saison, rapporte RMC Sport sur son site internet. L’UEFA analyse actuellement toutes les options pour terminer les saisons des Championnats nationaux et des compétitions européennes, en lien avec l’association européenne des clubs et les Ligues européennes, dans le cadre du groupe de travail mis en place le 17 mars. La priorité de tous les membres de ce groupe est de préserver la santé publique. Ensuite, il s’agit de trouver des dates afin de terminer toutes les compétitions. Différentes options sont actuellement étudiées pour disputer des matches en juillet et août si nécessaire, en fonction de la date de reprise (des Championnats) et des autorisations des autorités nationales.”