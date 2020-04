L’UEFA devrait valider une reprise de Ligue des Champions sans VAR (RMC Sport)

On ne se sait pas encore quand et comment les compétitions nationales et européennes vont reprendre. Mais l’UEFA pense déjà à la reprise de ses compétitions européennes. Selon les informations de RMC Sport, un point devrait être acté demain lors du comité exécutif de l’instance européenne : l’absence de VAR pour la fin de la Ligue des Champions et de l’Europa League. La raison ? “la proximité entre les assistants dans les régies mobiles installées dans les stades européens qui ne permet pas de respecter la distanciation sociale.” Mais l‘UEFA planche sur un plan B indique le média sportif. RMC Sport indique également que la réflexion est aussi de mise en Ligue 1. “La LFP, le fournisseur du système (Hawk Eyes, qui gère le côté technique de l’assistance vidéo) et la direction de l’arbitrage réfléchissent à une réorganisation du Replay Center“. Les différents acteurs planche sur “un moyen de réaménager les six stations de contrôle mise en place à chaque match avec huit écrans afin de respecter les consignes de distanciation d’un minimum d’un mètre entre les assistants arbitres“, conclut le média sportif.