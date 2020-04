L’UEFA exige que les Championnats aillent à leur terme et menace

L’UEFA a envoyé une lettre exhortant les ligues européennes à ne pas abandonner leurs saisons en cours, mais suspendues à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. C’est la première réaction suite à la volonté belge d’annuler la fin de la Jupiler Pro League (voir ici). La lettre envoyée par l’UEFA, et co-signée par l’ECA, appelle à “marcher unis” face aux problèmes causés par la pandémie de Coronavirus.

Les groupes de travail de l’UEFA se concentrent en effet désormais sur un scénario dans lequel la saison 2019/20 se terminera en juillet et août. “Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir dans des conditions qui seront dictées par les autorités publiques”, ont pu lire les 55 fédérations. “Une gestion conjointe des calendriers est strictement nécessaire, car la conclusion de la saison en cours doit être coordonnée avec le début de la nouvelle, qui pourrait être en partie affectée en raison de la surcharge.” L’UEFA exhorte… et menace également. Une fin précoce des compétitions pouvant faire perdre des places en Ligue des Champions et en Ligue Europa, prévient l’instance européenne. De quoi refroidir les ligues qui penseraient à ce choix d’arrêter définitivement les compétitions domestiques.