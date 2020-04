L’UEFA plancherait déjà sur le calendrier de la saison 2020-2021

Alors que la reprise ou non des différentes compétitions de la saison 2019-2020 n’a pas encore été actée, l’UEFA penserait déjà au calendrier de la saison prochaine pour ses Coupes d’Europe, selon les informations de la Dernière Heure. Même si l’instance européenne souhaiterait terminer son exercice en cours vers fin août (avec une finale de C1 espérée le 29 août), le quotidien belge précise que l’UEFA trace “doucement mais sûrement les contours d’un exercice 2020/2021 qui s’annonce dantesque.”

Ainsi, l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) souhaiterait que les championnats reprennent le 12 septembre pour enchaîner sur les premiers matches de tour préliminaire de Coupes d’Europe à partir du 15 septembre. Concernant les phases de groupes de C1 et C3, elles auraient lieu du 20 octobre au 25 février. Les phases à élimination direct débuteraient ainsi le 9 mai et s’achèveraient le 20 et 23 mai, soit trois semaines avant le début de l’Euro (11 juin). Une saison qui s’annoncerait très dense pour les clubs présents en Coupe d’Europe.

Enfin concernant les trêves internationales, l’UEFA opterait pour quatre périodes. La première qui aurait lieu du 4 au 8 septembre afin de disputer les deux premiers matches de Ligue des Nations. Puis trois autres journées qui se dérouleraient du 7 au 13 octobre avant de conclure cette Ligue des Nations lors du mois suivant (deux matches entre le 11 et le 17 novembre). Enfin, la dernière fenêtre internationale – du 24 au 30 mars – permettrait à certaines sélections de disputer leur barrage à l’Euro 2021 et à d’autres nations de jouer des matches amicaux.