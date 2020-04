L’UEFA pourrait contourner la décision française avec des matches sur terrain neutre

Hier, Edouard Philippe, le Premier ministre, annonçait devant la représentation nationale que la saison sportive 2019/2020 était finie pour les sports collectifs, donc la Ligue 1. Une décision du gouvernement français d’arrêter le championnat et de prohiber les entraînements qui a fait réagir le football européen, d’autant plus que le PSG et l’Olympique Lyonnais sont toujours en lice en Champions League.

Ainsi l’UEFA pourrait aller de l’avant avec une alternative pour organiser malgré tout les phases finales de la Ligue des champions : jouer à huis clos et sur des sites neutres, explique The Guardian. Une hypothèse posée en réponse au choix du gouvernement français de ne pas permettre le football professionnel jusqu’au 1er septembre au moins. Le PSG étant l’un des quatre clubs déjà en quart de finale de l’UEFA Champions League, la perspective de terminer la compétition passe par là. Jouer sur terrain neutre.

Les ligues nationales européennes ont la date limite du 25 mai pour informer l’UEFA de leurs intentions. Un comité exécutif réuni deux jours plus tard déterminera le sort de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Jusqu’ici l’idée privilégiée est de finir les coupes d’Europe en août.

Pour rappel, le président al-Khelaïfi a fait savoir mardi que le PSG était disposé à s’adapter. “Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée, a expliqué le président du PSG. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff.”