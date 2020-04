L’UEFA programme deux réunions la semaine prochaine

L’Union européenne de football (UEFA) va organiser mardi prochain – le 21 avril – une visioconférence avec les 55 secrétaires généraux des fédérations. Cette réunion abordera les derniers développements liés à la pandémie de Covid-19. Deux jours plus tard – jeudi 23 avril – le comité exécutif de l’UEFA discutera à son tour des conséquences et solutions pour les compétitions nationales et internationales.

La priorité de l’UEFA (donnée aux championnats) ne devrait pas changer alors que différentes ligues tentent de s’organiser pour reprendre à huis clos les matches en mai ou juin. La date butoir fixée pour les compétitions domestiques étant celle du 3 août. Ce mois étant censé accueillir l’essentiel des rencontres de Ligue des champions et de Ligue Europa encore à jouer. À l’échelle mondiale, le coronavirus a infecté plus de deux millions de personnes et fait plus de 138.000 morts, selon les chiffres compilés par l’Université américaine Johns Hopkins.