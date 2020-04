L’UEFA souhaiterait terminer la Ligue des champions en trois semaines

Alors que le confinement devrait se prolonger, les instances du football se réunissent régulièrement afin de trouver la solution idoine pour une reprise des différentes compétitions. De son côté, l’UEFA a donné comme date butoir le 3 août pour terminer les championnats nationaux et coupes nationales. Un mois d’août qui permettrait ainsi à l’instance européenne de finaliser l’édition 2019-2020 de Ligue des champions et Ligue Europa. Et selon les informations du Daily Express, l’UEFA a pour objectif de terminer ses Coupes d’Europe en trois semaines lors de ce mois d’août. Une fin de compétition en accéléré qui permettrait de ne pas surcharger le calendrier. Pour rappel, le bureau de la LFP souhaiterait terminer la saison de Ligue 1 le 25 juillet, et entamer la saison 2020-2021 à partir du 23 août prochain.

Pour la saison actuelle, le PSG doit encore disputer onze matches de Championnat, deux finales de coupes nationales contre Lyon et Saint-Etienne au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).