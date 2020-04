Luis Fernandez se remémore une anecdote concernant Djorkaeff lors de la demi-finale de 1996 contre La Corogne

En cette période de confinement, il est de bon ton de se rappeler des souvenirs qui ont marqué l’histoire du PSG. C’est ce que fait régulièrement Luis Fernandez pour les réseaux sociaux de BeIN Sports. Ce samedi, c’est au tour de la demi-finale aller de la Coupe des Vainqueurs de Coupe de 1996 contre La Corogne et d’une anecdote autour de Youri Djorkaeff unique buteur de cette rencontre (0-1).

“Ce soir-là (4 avril 1996, ndlr) c’était contre le super Deportivo, grande équipe de l’époque avec notamment Bebeto. Et c’est vrai que la veille de ce match en s’entraînant [….] Youri Djorkaeff, qui revenait d’une grave blessure, a réalisé une séance exceptionnelle, se remémore Fernandez. Les dirigeants qui étaient au bord du terrain viennent me voir et me demandent : “Youri joue demain ? Je leur réponds non messieurs il ne joue pas demain. Il me demande alors pourquoi et je leur réponds qu’après une si longue absence, il doit débuter sur le banc et rentré en cours de match. C’est ce qui s’est passé. Il est entré en cours de match et il nous a marqué un but exceptionnel.“