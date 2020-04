L’UNFP publie une tribune contre la reprise de la Ligue 1

Sylvain Kastendeuch, ancien défenseur du FC Metz devenu co-président de l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) passe à l’attaque avec une tribune dans Le Monde. Au nom des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, le leader syndicaliste se dit contre une reprise des compétitions avec un calendrier resserré.

“L’analyse médicale menée par l’UNFP et la Fifpro alerte sur les risques physiques élevés en cas de matchs organisés tous les trois jours après une si longue période d’arrêt : fatigue accentuée et augmentation par six de l’incidence des blessures musculaires dès la fin du deuxième match, baisse de la performance !”, argumente Sylvain Kastendeuch tout en soulignant que la priorité reste la santé. “L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse. […] Il me semble plus raisonnable, plus juste et plus vertueux de faire, aujourd’hui, le choix de la raison, pour que demain nous puissions à nouveau faire celui du cœur.” L’UNFP avait déjà exprimé une crainte des acteurs de la Ligue 1 quant à une reprise de l’entraînement courant mai.