Lyon et Saint-Etienne possiblement en Europa League si les finales ne se jouent pas

Onze matches de Ligue 1, les deux finales de coupes nationales au Stade de France, et bien sûr le final de la Ligue des champions, c’est ce qu’il reste au programme du PSG alors que toutes les compétitions sont suspendues pour cause de crise sanitaire.

Concernant la finale de la Coupe de France, à Saint-Etienne on parle d’une reprogrammation le samedi 18 juillet, si le Covid-19 le veut bien. Et si la pandémie de Coronavirus empêche la tenue du match ? Et bien pas de titre mais un ticket pour l’Europa League. Idem pour l’Olympique Lyonnais, finaliste de la dernière Coupe de la Ligue. Cette hypothèse existe selon leparisien.fr. “L’un des scénarios envisagé en cas d’impossibilité d’aller au bout est de donner l’accès européen que permettent la Coupe de France et la Coupe de la Ligue à Lyon et à Saint-Etienne”, puisque le PSG serait champion de France si le calendrier était figé définitivement. Mais il reste encore du temps pour éviter cette issue globale.