Mabille : “On essaye d’assister le personnel soignant au maximum”

Face à la propagation du Covid-19, de nombreux clubs et joueurs réalisent des dons afin de venir en aide au personnel hospitalier ainsi qu’aux personnes les plus démunies. De son côté, le Collectif Ultras Paris y participe également – via le CUP Solidarité – avec des distributions de repas dans les rues de Paris. Sur RTL, le président du CUP – Romain Mabille – s’est exprimé sur l’élan de solidarité réalisé par le groupe de supporters.

“On a mis en place une cagnotte en ligne où on a récupéré un peu d’argent, et on a relancé un appel aux dons. On a récupéré par mal de denrées alimentaires et on a contacté tous les hôpitaux de Paris. On a essayé de lister tout ce dont ils avaient besoin. On s’est dit qu’on allait rendre service et leur apporter tout le confort qu’il fallait à côté avec un peu de nourriture, des machines à café, des grille-pains et des petits matelas pour qu’ils se reposent par terre. On essaye de les assister au maximum.”