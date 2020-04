Maguire : “La Champions League 19/20 reprendra sous une forme ou une autre”

Les enjeux sont trop importants pour que l’UEFA tire un trait sur la Ligue des champions 2019/2020. Tout sera fait, qu’importe le calendrier, pour que la compétition continentale suspendue depuis la mi-mars aille à son terme. Le spécialiste de l’économie du football et maître de conférence à Liverpool, Kieran Maguire, en est plus que convaincu.

“Il y aura des répercussions juridiques si l’argent n’est pas distribué d’une manière qui satisfait tout le monde. La seule chose que nous savons du football, c’est que les propriétaires de clubs sont assez audacieux et très vaniteux. Tout le monde prétendra d’avoir été désavantagé. C’est pourquoi du point de vue de l’UEFA, il est essentiel que la Ligue des champions se termine. D’énormes sommes sont encore à payer. Ils ont des contrats de diffusion et, par conséquent, ils ont des obligations légales envers les diffuseurs. La Ligue des champions est la compétition qui rapporte le plus d’argent à l’UEFA. Nous nous attendons à ce qu’elle reprenne sous une forme ou une autre. Il a été question de matches à une manche, de matches regroupés pour réduire le risque de propagation du virus. Je pense que nous sommes loin de ces décisions car toute personne dans le monde du football qui essaiera de proposer quelque chose qui n’est pas dans l’intérêt de la santé publique sera sanctionnée, à juste titre.”