Maracineanu : “Le discours du Premier ministre a été claire : la saison 2019-2020 de Ligue 1 ne reprendra pas”

Hier après midi, Edouard Philippe – Premier ministre – a lâché une bombe en ce qui concerne le sport professionnel en France. En raison de la pandémie du Covid-19, la saison 2019-2020 de Ligue 1 est définitivement arrêtée. Par la suite, Noel Le Graet validait cette information avant que la ministre des Sports – Roxana Maracineanu – n’évoque une possibilité de pouvoir jouer à huis clos en France en août, laissant donc la possibilité de terminer la saison sur un mois. Mais l’ancienne nageuse est revenu sur ses propos ce mercredi soir.

“Lors du discours du Premier ministre le signal était clair et simple : la saison 2019-2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. C’était plus raisonnable d’impulser cette direction. Reste à la Ligue de football professionnel, avec son comité exécutif, de prendre la décision et toutes les conséquences que cela entraînera pour les clubs“, rappelle la ministre dans une interview accordée à France Info.

La ministre des Sports n’a ensuite pas voulu se pencher sur la date de reprise de la saison 2020-2021 (on parle du 7 août).

“Je vais m’en tenir aux consignes sanitaires du gouvernement, qui sont celles de voir l’évolution de la pandémie à la sortie du confinement. C’est uniquement cette évolution qui pourra faire évoluer les consignes qui sont les nôtres.”