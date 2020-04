Maracineanu : “On n’a pas pris cela par le bon bout dans le football professionnel”

Chacun pour soi. C’est le premier réflexe que de multiples acteurs du football professionnel français ont eu suite à l’annonce d’arrêt des championnats du Premier ministre mardi devant la représentation nationale. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a rappelé qu’aucun acteur d’un secteur n’existait durablement sans les autres. Il n’y aura pas de match en France jusqu’au mois d’août, au mieux. Cette décision a été rappelée.

Pour ce qui est de la reprise de la Ligue 1, reprendre la compétition le “13 juin (proposition faite au gouvernement) n’était pas envisageable”, a précisé la ministre sur RTL, confirmant que la saison de football était terminée. “C’est Monsieur Le Graët qui a la main. Il s’est prononcé sur l’arrêt de cette saison. Je pense qu’il serait raisonnable que la Ligue aille dans ce sens également. Il faut qu’à chaque échelon, chacun soit solidaire. On a connu des diffuseurs télé qui ont dit : ‘Non, on ne donnera pas l’argent dû sur des matches déjà joués’, on a connu des dirigeants de clubs qui voyaient chacun leur propre intérêt devant leur porte et on a vu des joueurs qui n’avaient pas l’air de trop se préoccuper de leur entreprise, de tous les gens qui travaillent autour pour que le sport vive et survive“, a ajouté Roxana Maracineanu. “Il faut de l’empathie, qu’on regarde à côté de soi. On n’a pas pris cela par le bon bout dans le football professionnel“.