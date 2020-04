Marca : “Le PSG entre en scène pour Achraf Hakimi”

Le Real Madrid dispose de nombreux joueurs en prêt qui sont autant d’apports sportifs ou financiers, écrit le journal sportif Marca ce mardi. Parmi eux, le latéral droit hispano-marocain (sous contrat jusqu’en 2023) Achraf Hakimi cette saison au Borussia Dortmund. Le jeune joueur est convoité. Son clan comme le Real Madrid ont largement été approchés. En interne, dans le club merengue, on se pose la question de savoir ce qui serait préférable de faire. Un des clubs les plus intéressés est le PSG, rapporte le média madrilène. Achraf Hakimi étant imaginé comme le successeur de Thomas Meunier, en fin de contrat. Le Borussia Dortmund aimerait lui le conserver.

Combien vaut-il ? Avant la crise sanitaire, Achraf Hakimi (21 ans) avait la valeur d’un Lucas Hernández, transféré pour 80M€ à Munich. Aujourd’hui, tout est bien plus flou. Et puis le joueur comme Zinedine Zidane n’excluent pas de collaborer ensemble la saison prochaine au Real Madrid. Bref, tout est possible.