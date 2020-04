Marca parle d’un plan du Real pour signer Haaland en 2020 et Mbappé en 2021

Des “Young Guns” en attaque d’ici 2021, tel est selon le journal sportif espagnol Marca le (difficile) plan du Real Madrid conçu en deux phases. La première avec une signature cette année d’Erling Haaland (19 ans) pourtant arrivé au Borussia Dortmund en janvier contre 20M€. Le recrutement du buteur norvégien estimé à 75M€ (montant de sa clause libératoire pour une liste de clubs dont le Real Madrid) viendrait combler la déception créée par Luka Jovic et s’inscrirait comme l’alternative afin de succéder à Karim Benzema (32 ans), pas éternel. La seconde phase du plan du Real Madrid tel qu’exposé, c’est le recrutement de Kylian Mbappé, un an avant le terme de son contrat au PSG (il court actuellement jusqu’en 2022). L’été 2021 sera la bonne période pour discuter tant que le champion du monde décide de ne pas prolonger son engagement chez les Rouge & Bleu. Le Real Madrid et Paris sont des clubs amis, rappelle Marca. C’est donc Kylian Mbappé qui a et aura les clés de son avenir.