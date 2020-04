Marquinhos explique que les provocations des joueurs de Dortmund après le match aller avaient boosté Neymar

Avant que tout s’arrête, le PSG avait réussi à enfin se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant le Borussia Dortmund (3-2 en cumulé). Après son but au match retour, Neymar Jr avait décidé de célébrer son but comme l’avait fait Erling Haaland “façon yoga” lors du match aller. Le numéro 10 parisien avait préparé son coup comme l’a expliqué Marquinhos.

“Il y a eu plusieurs épisodes, certaines déclarations de joueurs après le match. Ils ont gagné le match aller et dans le tunnel, il y a eu des moqueries et des cris contre nous. Neymar aime cela. Il n’a pas peur, il répond toujours aux provocations. Il m’avait prévenu et m’a dit : “Laisse-moi faire, ne m’arrête pas“, raconte le défenseur central du PSG pour la chaîne Youtube Desimpedidos.