Marquinhos : “L’ambiance dans le stade te motive et te donne de l’énergie”

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les joueurs du PSG donnent de leurs nouvelles aux supporters des Rouge et Bleu via des vidéos publiées sur les différentes plateformes du club de la capitale. Aujourd’hui, dans le cadre du programme #ALLatHome, Marquinhos – en compagnie de Laure Boulleau et Maxime (membre chez ALL) – est revenu sur sa période de confinement passée en famille.

“On n’est pas dans nos habitudes mais c’est bien. On est en famille, on profite de nos enfants et on est papa 24h/24 (rires), les enfants ont beaucoup d’énergie (…) Maintenant qu’on ne peut plus sortir dehors, c’est un peu plus compliqué de s’entraîner. Je m’entraîne presque tous les jours, parfois le PSG nous donne des jours de repos. Ils nous donnent aussi des programmes particuliers pour chacun.”

Le défenseur parisien s’est également exprimé sur l’importance des supporters dans les stades de football. “Prêt pour une possible reprise à huis clos ? Nous, on préfère avec les supporters parce qu’il y a une atmosphère qui fait partie du foot. La passion et l’ambiance dans le stade te motivent et te donnent de l’énergie. Face à Dortmund, jouer sans les supporters était un peu bizarre. Pour moi, c’était la première fois. Ce n’est pas la même chose mais à un moment donné tu es tellement concentré dans le match que ça passe. Mais pour la préparation et le début du match, c’est là que les supporters te donnent de la force et t’encouragent.”