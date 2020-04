Mauro Icardi coûterait au moins 80M€ à un club italien

Chacun peut le constater ici, Mauro Icardi attire la Juventus, les articles plus ou moins sérieux sur l’idée d’un transfert à Turin étant nombreux de l’autre côté des Alpes. Mais concernant le buteur argentin c’est le PSG qui a la main, tout étant bouclé contractuellement. Unilatéralement Paris peut lever l’option d’achat (5M€ pour le prêt en cours et 65M€ de transfert pour l’Inter Milan) sans que personne ne puisse rien y redire.

Et le PSG a l’intention de racheter le joueur, rapporte le Corriere della Sera. Ce qui ne veut pas dire que Mauro Icardi n’envisage pas un retour en Italie, ajoute le quotidien transalpin. D’autant plus que la Juventus est à la recherche d’un finisseur. “Les discussions avec Wanda Nara, épouse et agent de l’attaquant argentin, n’ont jamais cessé, lit-on. Le PSG pourrait racheter le joueur, puis le vendre à la Juventus, contre de l’argent et peut-être certains joueurs. Cependant, l’Inter s’est protégé. Beppe Marotta a inséré une clause dans le contrat: en cas de revente en Italie, le PSG devra débourser 10 millions de plus. Bref, si la Juve le veut, le montant à dépenser est d’au moins 80 millions.” Une clause qui avait déjà été évoquée en Italie dans les médias et que confirme le Corriere della Sera.