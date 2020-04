Mazinho estime que Neymar est le remplaçant idéal de Messi pour le Barça

Depuis le début du confinement pas un jour ne se passe sans que la presse espagnole n’évoque le sujet du retour de Neymar au FC Barcelone. Quand ce n’est pas en article, c’est dans leurs interviews qu’ils placent le sujet du numéro 10 parisien. C’est le cas de Radio Marca – dans des propos relayés par Goal – qui a interrogé une légende du football brésilien, Mazinho. Pour lui, Neymar est le seul joueur qui pourrait remplacer Lionel Messi au FC Barcelone. “Barcelone serait ravi s’il pouvait revenir demain. Il est le remplaçant naturel de Messi. Il n’y en a pas d’autre pour remplacer Messi“, assure le vainqueur de la Coupe du Monde 1994 avec la Seleçao.

Un retour de Neymar au FC Barcelone semble pour l’instant hypothétique puisque avec la crise que cause la pandémie du Coronavirus, le Barça ne pourra pas sortir des sommes astronomiques pour faire revenir son ancien joueur (2013-2017), comme c’était déjà le cas l’année dernière. De plus Lionel Messi est encore un joueur du club catalan et cela risque de durée encore plusieurs années même s’il a dépassé la trentaine (32 ans).