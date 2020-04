Mbappé, Haaland… Sport n’en finit plus d’inventer des histoires…

Quand il est question du Real Madrid ou du PSG, il n’est plus vraiment question d’information dans la presse catalane. Il s’agît surtout de dénigrer et d’inventer des problèmes. Alors quand il est possible d’associer les clubs des deux capitales dans une même histoire, c’est bingo. Illustration ce vendredi avec le journal Sport qui raconte – en passant – que la “stratégie de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane pour signer Kylian Mbappé a fini par exaspérer al-Khelaifi et Leonardo. Le PSG répondra par des mesures énergiques: la première, ne pas négocier; la seconde, convoiter Erling Haaland, qui est le dernier «caprice» des madridistas.” Voilà pour la rumeur du jour, made in Sport.