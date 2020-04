Mbappé : “J’ai la chance de jouer avec Neymar que j’ai beaucoup admiré quand j’étais jeune”

Pendant cette période de confinement, les interviews des joueurs de football tournent autour de leur quotidien, leur souvenir ou bien encore leur idole. Pour BeIN Sports, Kylian Mbappé a ainsi dévoilé le non de ses idoles dont une qu’il côtoie au quotidien.

“J’ai eu pas mal d’idoles, Cristiano beaucoup. Je suis né dans cette époque-là, avec Cristiano et Messi. J’ai eu la chance aussi de jouer avec Ney (Neymar) que j’ai beaucoup admiré quand j’étais jeune. Je pense que lorsque tu évolues au haut niveau il faut s’inspirer des meilleurs tout en gardant son propre style. Ils sont arrivés tout en haut donc ça inspire tout le monde. On essaie de créer son propre chemin pour arriver au sommet, relate le numéro 7 parisien avant de désigner son but préféré. Je dirais le but contre la Croatie, en finale de la Coupe du Monde. Parce que c’est le plus important que j’ai marqué jusqu’à présent. Choisir parmi ceux que j’ai inscrits, ce n’est pas facile, je ne me souviens pas de tous. Je fais toujours par rapport au contexte, à l’enjeu, l’adversaire, donc je vais dire celui-là.“