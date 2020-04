Mbappé, Neymar et Kurzawa têtes de gondole dans la presse espagnole

En évoquant lundi les avenirs de Kylian Mbappé et de Neymar Jr sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, L’Equipe (voir ici) a mis une pièce dans la machine à rumeurs et projections. Cela se traduit pas des couvertures dédiées en Espagne. Le madrilène AS place Kylian Mbappé à sa une avec un nouvel horizon pour le Real : 2021. Du côté de Sport, on enchaîne avec Neymar, encore et toujours Neymar.

Dans le journal sportif AS donc, on reprend la ligne de L’Equipe. La crise liée au Covid-19 devrait bénéficier au PSG cet été, épargné par l’appétit merengue pour son jeune attaquant champion du monde. L’horizon c’est désormais 2021, surtout si Kylian Mbappé ne prolonge pas d’ici là. L’attaquant a donc les clés en main car à douze mois du terme de son contrat le PSG ne pourra que discuter cordialement avec le Real Madrid, club ami. S’il y a peu on parlait de 300M€ pour un transfert de Kylian Mbappé, avec la crise sanitaire ce sera plutôt 150M€, estime AS.

En affirmant que le PSG n’était pas fermé à l’idée de vendre Neymar avec des paiements échelonnés, L’Equipe a mis le feu dans la rédaction de Sport, qui n’avait pas besoin de cela pour mettre le Brésilien chaque jour à sa une. “Maintenant que le PSG a commencé à ouvrir la porte au départ de Neymar (la crise économique mondiale causée par le coronavirus n’épargne même pas les cheikhs qatariens), le Barça doit se préparer correctement à l’assaut final”, lit-on. “Le Barça doit imaginer une stratégie beaucoup plus efficace pour clore le transfert. Avec assez d’argent pour convaincre Al-Thani et avec des joueurs (Griezmann, Umtiti, voire Dembélé) qui peuvent entrer dans l’opération. Soit le Barça est sérieux au sujet de Neymar, soit le footballeur brésilien se retrouvera dans un autre grand en Europe.”

Toujours dans Sport on peut lire que Layvin Kurzawa donne sa priorité au FC Barcelone. Le latéral gauche en fin de contrat au PSG, malgré dix approches de clubs de haut niveau (sont cités Chelsea, Arsenal, Milan, Liverpool, Naples, l’Inter, et la Juventus en cas de départ d’Alex Sandro), se voit sous le maillot azulgrana, même comme doublure, explique le journal sportif catalan. “Les relations sont très fluides” avec ses nouveaux agents. Le Barça souhaite juste vendre d’abord Júnior Firpo. L’idée est de faire un contrat de longue durée avec une option d’achat accessible pour qu’un transfert reste possible.