Ménès : “Telles ? J’aimerais bien un joueur plus rigoureux sur le plan défensif”

Pierre Ménès a vécu des semaines difficiles récemment, lui qui a été hospitalisé après avoir contracté le Coronavirus. Le chroniqueur du CFC va beaucoup mieux et a même repris sa rubrique – Pierrot Face Cam – sur les réseaux sociaux de l’émission dominicale. Interrogé sur la piste Alex Telles pour le PSG, Ménès s’est montré un peu septique. “Telles ? Il est très offensif. Je pense que le PSG a déjà beaucoup de latéraux très offensif et j’aimerais bien un joueur plus rigoureux sur le plan défensif.”