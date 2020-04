Ménez : “Jouer à Paris était mon rêve”

Arrivé au PSG lors de l’été 2011, Jérémy Ménez était l’une des premières recrues de l’ère QSI. Le joueur de 32 ans – aujourd’hui au Paris FC en Ligue 2 – a notamment marqué son histoire au PSG grâce au but victorieux à Lyon (1-0, 12 mai 2013). Une réalisation qui avait offert le troisième titre de champion de France de l’histoire du club de la capitale. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le natif de Longjumeau – en région parisienne – est revenu sur son arrivée au PSG.

“Jouer à Paris était mon rêve, c’est pourquoi j’ai choisi de quitter Rome. J’ai aussi dit non à la Juve ; je me souviens des appels d’Antonio Conte pour me convaincre de signer, a déclaré l’ex international français, dans des propos traduits par Goal.com. Je suis quelqu’un qui a besoin de ça. Si je ressens la confiance, je fais de mon mieux. C’est ce qu’il s’est passé au PSG, avec Ancelotti. Il allait au restaurant avec nous, il ne criait jamais.”