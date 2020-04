Milik plutôt qu’Icardi pour la Juve ? (Tuttosport)

Comme la presse catalane avec Neymar, Tuttosport a lui une obsession pour l’avenir de Mauro Icardi et une possible arrivée à la Juventus Turin. En ce samedi, le storytelling passe en version un peu moins optimiste. En effet, le quotidien sportif explique que la Vieille Dame se penche sur d’autres pistes, celle menant au numéro 18 parisien semblant se compliquer, la presse et française et Sky Sport Italia expliquant que la levée d’option d’achat par le PSG étant en bonne voie. Dans cette optique, la piste Arkadiusz Milik reprendrait de l’épaisseur pour même devenir pratiquement prioritaire. Tuttosport conclut en expliquant que l‘international polonais ne souhaite pas prolonger son contrat à Naples (juin 2021) et pourrait retrouver à la Juve Maurizio Sarri, coach qui l’avait recruté à Naples en 2016. Rendez-vous très certainement demain pour des nouvelles élucubrations de la part du média sportif de Turin.