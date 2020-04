Moatti : “Le ridicule de cette situation on l’avait signalé avant Jaume Roures”

Dans l’édition de jeudi de L’Equipe, le patron de Mediapro (futur diffuseur de la Ligue 1), Jaume Roures, s’en est pris au choix de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG mais également grand boss de beIN Media Group, pour faire partie des discussions avec Canal Plus au nom du football français quant au règlements des droits TV en avril et juin. L’homme d’affaires espagnol se disant prêt au passage à reprendre les droits télé du Championnat dès maintenant. Ces propos, le journaliste Etienne Moatti les a validés dans l’Equipe du soir.

“Le ridicule de cette situation on l’avait signalé avant Jaume Roures. C’est quand même extrêmement particulier que Nasser al-Khelaifi, président du PSG, mais surtout patron de beIN Media Group, c’est à dire la maison mère de beIN Sports qui est en affaires avec Canal Plus, soit celui qui mène la négociation pour convaincre Canal Plus de payer ce qu’il doit à la Ligue et de convaincre beIN Sports, c’est à dire lui-même, de payer ce qu’il doit à la Ligue. C’est particulier et il n’y a que dans le football français qu’on voit des choses comme ça ! Il me semble normal que Jaume Roures se pose ce type de question.“