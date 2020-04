Moreno : “Neymar est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde”

Le PSG a la chance d’avoir dans son effectif deux des meilleurs joueurs du monde avec Kylian Mbappé et Neymar Jr. En cette période de disette de football, certains se demandent qui est le meilleur entre les deux. Et pour Robert Moreno – coach de l’AS Monaco et qui a côtoyé le Brésilien au Barça – le numéro 10 parisien “donne quelque chose de plus” que son coéquipier.

“Mbappé est un joueur qui peut marquer des buts dans n’importe quelle situation, mais Neymar vous donne quelque chose de plus. Neymar, sans compter Messi car je ne l’ai pas mis sur cette liste, est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde, assure Moreno dans une interview accordée à SER Catalunya et transcrite par Goal. Mbappé est un joueur qui vous fait marquer des buts dans n’importe quelle situation, mais Neymar fait jouer les autres et pour moi, il vous donne quelque chose de plus. Il est comme Messi : il marque, mais il fait jouer le reste de l’équipe… Et s’il y a un joueur qui s’approche de Messi, pour moi c’est Neymar