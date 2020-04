Mulumbu : “Le PSG ? C’est important pour un jeune joueur de jouer dans le club de sa ville et de le représenter”

Depuis pratiquement un an, Youssouf Mulumbu ne joue plus au football. Formé au PSG, le milieu de terrain (33 ans) s’est remémoré ses souvenirs parisiens, lui qui a été lancé dans le grand bain par Guy Lacombe (octobre 2006).

“Mes débuts pros ? J’avais 19 ans. Je ne m’attendais pas à mes premiers matches en pro. J’avais fait toute la présaison avec l’équipe réserve. Et puis Guy Lacombe avait besoin d’un joueur au milieu de terrain. Il avait regardé quelques matches de la présaison. Je suis donc arrivé avec les pros. Très rapidement, il m’a inclus dans l’équipe. Le premier match pro à Auxerre (22 octobre 2006) se passe super bien, se rappelle Mulumbu dans une interview accordée à Foot Mercato. On enchaîne avec le match de coupe contre Lyon (25 octobre 2006). Petite à petit, je m’installe dans le groupe, je commence à jouer. Des regrets sur mon passage au PSG ? Oui un peu. Quand on sort de la formation et quand on voit le parcours de Clément Chantôme (249 matches en Rouge & Bleu), je me dis que c’est dommage parce que c’est quelque chose qui est important pour un jeune joueur de jouer dans le club de sa ville et de le représenter.“

Youssouf Mulumbu a enfin dévoilé le coéquipier qui l’avait le plus marqué lors de son aventure parisienne.

“Sans aucun doute Pedro Miguel Pauleta. C’était chirurgical, un attaquant comme on en voit rarement maintenant. Il était finisseur, malin, c’était un roublard. Il disait qu’il avait fait mal à toutes les défenses du championnat de France. C’était quelqu’un qui connaissait tous les défauts des défenseurs. Il savait utiliser toutes leurs faiblesses. Vous aviez beau être physique ou rapide, il trouvait toujours le moyen de marquer à un moment du match. C’était impressionnant de voir ses appels de balle et le timing de ses courses. C’est pour ça que ça m’a marqué. À l’entraînement, c’était quelque chose qu’il faisait souvent.“