Mundo Deportivo évoque un intérêt du PSG pour Arthur

Pas un jour ne se passe sans que la presse espagnole – et surtout catalane – n’évoque le PSG. La plupart du temps il s’agit de Neymar et de son retour au FC Barcelone. Ce mardi, il est encore question du Barça, mais au sujet d’Arthur, ami du numéro 10 parisien. Pour le Mundo Deportivo, l’international brésilien (23 ans) – joueur incontournable des Catalans – est jugé intransférable par les dirigeants barcelonais. Mais ses bonnes performances sous le maillot Blaugrana attirent les convoitises. MD cite donc le PSG qui “est le club qui a le plus envisagé la possibilité” de faire une proposition au Barça. Encore une rumeur peu crédible. Il est temps que les compétitions reprennent pour que ce média retrouve d’autres sujets à relater.