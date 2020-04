Mundo Deportivo relance le dossier Neymar : S’il veut revenir au Barça, il devra sensiblement baisser son salaire

Cela faisait trois jours que Neymar n’avait pas fait la Une de la presse catalane. Un temps bien trop long pour cette dernière. Ce mardi, c’est Mundo Deportivo qui dégaine sa Une et ses élucubrations sur les désirs du numéro 10 parisien de revenir au FC Barcelone. Cette fois-ci, MD explique que s’il souhaite de nouveau porter le maillot blaugrana, il devra sensiblement baisser son salaire. Le quotidien sportif catalan estime que Ney touche 50 millions d’euros par an au PSG (salaire + son contrat additionnel avec la Banque nationale du Qatar). S’il veut vraiment revenir au Barça, il ne toucherait alors “que” 20 millions d’euros. MD indique que Neymar serait “conscient que le Barça ne peut pas s’aligner sur les conditions proposées par le PSG” et qu’il accepterait de drastiquement réduire ses émoluments pour revenir, “quelques bonus seraient déjà prévus pour le récompenser“, indique Mundo Deportivo.

Le média rappelle également que Josep Maria Bartomeu – président du Barça – veut absolument revoir Neymar sous le maillot du club catalan contrairement à plusieurs candidats à la présidence du Barça (élection en 2021). Une arrivée cet été serait donc la meilleure solution. Mundo Deportivo conclut en indiquant que l’international brésilien a récemment discuté avec les cadres du vestiaire barcelonais, et il leur a assuré qu’il ” fera son mea culpa pour son départ houleux durant l’été 2017“. Encore du bla bla de la part de la presse sportive catalane pour meubler et faire espérer les fans barcelonais durant cette période de confinement.