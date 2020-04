Naples travaillerait déjà sur l’après Koulibaly, suivi par le PSG

La crise sanitaire et ses conséquences économiques vont provoquer un effondrement du marché des joueurs de football. Mais selon le Corriere dello Sport comme Il Mattino, le SSC Napoli pense déjà à l’après Kalidou Koulibaly, avec une piste : Diego Carlos.

Dans le sud de l’Italie on est convaincu que le PSG – qui suit de près Koulibaly – et Manchester United peuvent aligner les millions et faire une offre impossible à refuser pour recruter le défenseur central de 28 ans. “En cette période de confinement forcé, Cristiano Giuntoli (le directeur sportif napolitain) travaille à base d’appels téléphoniques et de visioconférences depuis son canapé afin d’évaluer toutes les opportunités possibles (afin de succéder à Koulibaly), notamment Diego Carlos”, explique le Corriere dello Sport.