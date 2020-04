Nasri estime que si Mbappé veut marquer l’histoire il “doit gagner la Ligue des Champions avec le PSG”

À 21 ans, Kylian Mbappé bat tous les records de précocité et impressionne le monde du football. Pour Samir Nasri, le numéro 7 parisien est une “machine“. Selon lui, s’il veut entrer dans l’histoire il doit gagner la Ligue des Champions avec le PSG.

“Mbappé ? Lui, j’ai l’impression qu’il est formaté. C’est une machine. Il a juste un but, il veut être le meilleur du monde et basta, observe le joueur d’Anderlecht dans un live Instagram avec le journaliste de la Chaîne l’Equipe, Bertrand Latour. C’est une qualité. Il faut qu’il reste dans le même chemin s’il veut être le meilleur. Il est prêt pour jouer n’importe où. Si tu veux marquer l’histoire, gagne la Ligue des Champions avec le PSG. C’est ta ville, tu es parisien. C’est ton équipe à toi et celle de Neymar.“