Nene dévoile son onze de rêve avec sept joueurs ayant joué au PSG

Nene a passé deux ans et demi au PSG (2010-janvier 2013). Le Brésilien a enchanté le Parc des Princes de sa grinta et de magnifique but. Pour Esporte Interativo, l’actuel joueur de Fluminense (38 ans) a dévoilé son onze de rêve composé d’anciens coéquipiers. Et le PSG figure en bonne place dans ce dernier puisqu’il a placé six joueurs (sept avec lui) qui ont porté le maillot Rouge & Bleu. La défense centrale est composée de Thiago Silva et Diego Lugano, qui n’a pas marqué les supporters parisiens lors de son court passage parisien (2011-2013). Dans son 4-3-3, Nene a placé Marco Verratti et Thiago Motta dans son milieu de terrain au côté de De La Pena. Enfin l’attaque est composée de l’ancien monégasque à gauche, Lucas à droite et Zlatan Ibrahimovic en pointe. Une belle équipe qui est entraînée par Carlo Ancelotti.

Le XI de rêve de Nene : Victor – Elano, Thiago Silva, Lugano, Reinaldo – De La Pena, Motta, Verratti – Lucas, Ibrahimovic, Nene. Entraîneur : Ancelotti.