Nenê : “Je suis très fier de l’histoire qui unit le PSG et le Brésil”

En cette période de crise sanitaire, le monde du sport est à l’arrêt. Ainsi, le PSG propose régulièrement des entretiens avec ses anciens joueurs, dans le cadre du 50ème anniversaire du club de la capitale. Après Dominique Rocheteau, les Rouge et Bleu ont donné la parole à Nenê (2010-2013). Sur le site officiel du PSG, l’ancien numéro 10 parisien est revenu sur l’histoire d’amour qui lie le club de la capitale au Brésil.

“Je suis très fier de l’histoire qui unit le PSG et le Brésil, c’est comme un petit mariage. Il y a pourtant pas mal de différences dans la manière de vivre entre ces deux pays. Mais au stade, les supporters veulent voir du spectacle, ils veulent être contents, regarder des choses magnifiques, des choses qui les font rêver. Quand les gens nous disent ça, c’est incroyable… Je crois que les joueurs brésiliens et les supporters parisiens sont fait l’un pour l’autre.”

Lors de cet entretien, Nenê – qui joue actuellement à Fluminense – s’est également exprimé sur les qualités de l’actuel numéro 10 des Rouge et Bleu, Neymar Jr. “C’est très beau de voir un joueur comme lui, ici à Paris. C’est aussi une personne vraiment incroyable. C’est un ami, il a un cœur immense. C’est un compétiteur. C’est notre point commun, on veut jouer et gagner tous les matches. On veut faire les choses de la meilleure manière possible, gagner, marquer des buts, faire du spectacle. Il a un potentiel unique. C’est génial et je suis vraiment content pour lui. J’espère qu’il va marquer l’histoire du club.”