Nenê : “Un jour, j’aurai peut-être un rôle plus concret au PSG, on verra”

Joueur de Fluminense, Nenê (38 ans) garde une affection particulière pour le PSG qu’il a connu entre juin 2010 et janvier 2013. Et le milieu de terrain offensif, ami de Neymar Jr, n’exclut pas de revenir au sein du club parisien avec un autre rôle.

“Mon idole de jeunesse, c’est Rai, donc j’ai toujours été attiré par Paris, la ville, son club, son stade…”, explique Nenê à L’Equipe. “Je pense avoir réalisé deux saisons et demie vraiment complètes. La deuxième année, j’étais le meilleur buteur de l’équipe, j’ai inscrit 27 buts, ce qui est énorme pour un milieu de terrain. Tout était magnifique. […] Le respect et l’amour que les supporters m’ont donné étaient vraiment incroyables. Encore aujourd’hui, sept ans après mon départ, j’ai l’impression qu’ils ne m’ont pas oublié. […] Je me sens encore parisien. Le PSG c’est ma deuxième maison. Un jour, j’aurai peut-être un rôle plus concret, on verra.“