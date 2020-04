Neymar a hâte de retrouver le PSG et s’entraîne fort

Comme tout le peuple Rouge & Bleu, Neymar est resté sur une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du Borussia Dortmund (2-0) riche en émotions. Puis rideau, confinement au sein d’une crise sanitaire. La star brésilienne du PSG – qui a rejoint son pays – a hâte de retrouver Paris et ses partenaires pour écrire la suite de l’histoire (il utilise le mot “saudade” dans un post sur Instagram). Il l’a confié dans un communiqué.

“Nous espérons que ce moment tragique sera surmonté et que nous pourrons tous reprendre nos activités dès que possible. J’ai suivi les informations sur la pandémie dans le monde. Le moment est de protéger nos familles et d’attendre que tout cela passe, car cela passera”, fait savoir le numéro 10 du PSG dans un communiqué. Il assure avoir beaucoup travaillé avec “un plan d’entraînement intense pour être prêt dès le retour des compétitions”. “Notre dernier match contre le Borussia, a montré que nous étions très bien préparés et conditionnés”, relève le joueur.

Neymar a profité de sa quarantaine pour se concentrer sur sa forme physique. Un fait confirmé par son coach personnel, Ricardo Rosa : “Nous avons maintenu ce qu’il a acquis pendant la saison, car nous sommes en pleine saison. Il n’est pas en vacances, nous devons donc le maintenir à un niveau de performance élevé. Nous varions autant que possible, en utilisant les structures que nous avons dans la maison et dans la propriété”. Le préparateur fait réaliser à Neymar “beaucoup de travail de force dans le sable et des exercices plus spécifiques de jeu, comme le foot-volley et d’autres activités”.