Neymar élit ses cinq grands moments de la saison avec le PSG

De lui-même Neymar a choisi ses cinq meilleurs moments de la saison avec le PSG. Dans ce florilège, il y a le but de son retour au Parc des Princes, le 14 septembre, quand largement conspué après un invraisemblable feuilleton pour rejoindre le Barça, il donne la victoire à Paris d’une bicyclette contre Strasbourg en toute fin de match (“Dieu m’a béni et le ballon est parti”). Huit jours plus tard, le PSG est à Lyon, et encore une fois Neymar décide seul de l’issue du match.

En 2020, trois souvenirs majeurs sont dans l’esprit du numéro 10 du PSG. Le penalty dédié à Kobe Bryant lors du PSG/Lille (2-0) synonyme de doublé ce soir là au Parc des Princes. Le Brésilien avait appris à la mi-temps le décès du basketteur dans un accident d’hélicoptère. Le 5-1 à Lyon le 4 avril pour décrocher un ticket en finale de la Coupe de France fait partie des grands souvenirs parisiens de Neymar même si “ce match était celui de Mbappé”. Enfin, bien sûr, le 2-0 contre le Borussia Dortmund, malgré un Parc des Princes à huis clos mais avec une communion. “La fête avec le public juste après le match, c’est inoubliable. C’était beau !”, confie Neymar. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions a marqué le n°10, d’autant plus que les jours qui ont précédé étaient “tendus”. Reste à finir cette sacrée saison.