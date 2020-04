Neymar et Kurzawa à la une du Mundo Deportivo et de Sport

Les jours de confinement passent et c’est encore dans la presse catalane qu’on voit le maillot du PSG s’étaler. Dans Sport, c’est Layvin Kurzawa qui a l’honneur de la couverture. Dans le Mundo Deportivo, on trouve Neymar Jr avec des supposées révélations…

Le quotidien Sport rapporte que le FC Barcelone négocie avec le latéral gauche français de 27 ans, en fin de contrat avec le PSG. Le club azulgrana s’est positionné alors que Layvin Kurzawa a déjà plusieurs offres. Depuis février les deux parties discutent, ceci étant facilité par le changement d’agent du défenseur. C’est Kia Joorabchian qui s’occupe désormais des affaires de Layvin Kurzawa. Et il est bien connu de la direction barcelonaise. L’international français serait disposé à accepter un rôle de doublure de Jordi Alba même s’il vient pour être en concurrence avec le joueur espagnol, lit-on. Maintenant, il existe une possibilité de capotage. En effet, le Barça veut d’abord attendre la fin de la crise sanitaire, puis vendre. Il demande donc du temps et de la patience à Layvin Kurzawa.

Le Mundo Deportivo raconte de son côté qu’il y a un pacte en cours entre le FC Barcelone et Neymar Jr (27 ans) car l’été dernier promesse a été faite de signer le Brésilien en 2019 ou en 2020. Une promesse réalisée par les Catalans au numéro 10 du PSG pour qu’il ne regarde pas du côté de Madrid et du Real, club ami de Paris, explique le journal sportif. Ce pacte est toujours valable et le Barça se doit de sortir Neymar de sa “cage dorée”, ose encore le Mundo Deportivo. Définitivement le peuple azulgrana a deux ennemis, le Real et Paris.