Neymar : “La mort de Kobe Bryant m’a beaucoup affecté, nos vies avaient beaucoup en commun”

Neymar Jr fait la couverture du magazine Vogue Man Arabia. Si on peut le voir en chemise à imprimé palmiers de Dolce & Gabbana ou en costume rose vif d’Alexander McQueen, le joueur se confie. Il revient sur ses blessures les saisons passées. “Il n’y a rien de pire pour un athlète professionnel qu’une blessure, explique le numéro 10 du PSG au magazine. J’ai vraiment souffert de blessures ces deux dernières saisons et j’ai eu de nombreux moments de remise en question. La moitié de la réussite d’un athlète est le mental. Si le mental est bon, tout se déroule plus naturellement.”

Dans cet entretien, le Brésilien parle également du décès tragique du basketteur Kobe Bryant. “Sa mort m’a beaucoup affecté, car nos vies avaient beaucoup en commun, explique Neymar Jr. J’ai connu Kobe personnellement. Lorsque vous connaissez la personne derrière l’athlète, cela crée une relation différente. Avec Kobe, c’était très spécial. Le sport et la société ont perdu un gars formidable.”