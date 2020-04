Neymar meilleur dribbleur, Gueye meilleur tacleur de la saison

En cette période de confinement, il est amusant de se pencher sur quelques statistiques de la saison en cours des joueurs du PSG. Goal.com – avec son partenaire Opta Jean – a ainsi réalisé le top 10 des meilleurs dribbleurs chez les joueurs Parisiens. Et sans surprise, c’est Neymar qui domine ce classement avec 122 dribbles réussi toutes compétitions confondues (54, 1 % de réussite). Il devance Kylian Mbappé (82 dribbles, 48,07%) et Angel Di Maria (85 matches, 48, 02 % de réussite). Plus surprenant, quatre défenseurs se classent dans ce top 10. Juan Bernat (4e), Layvin Kurzawa (7e), Presnel Kimpembe et Abdou Diallo (ex-æquo à la 9e place).

Le Top 10 des meilleurs dribbleurs du PSG cette saison

Neymar 122 dribbles réussis Kylian Mbappé 87 dribbles réussis Angel Di Maria 85 dribbles réussis Juan Bernat 40 dribbles réussis Marco Verratti 39 dribbles réussis Idrissa Gueye 29 dribbles réussis Julian Draxler et Layvin Kurzawa 22 dribbles réussis Abdou Diallo et Presnel Kimpembe 18 dribbles réussis

En ce qui concerne les meilleurs tacleurs de l’équipe (en nombre de tacle), c’est Idrissa Gueye qui domine le classement avec 96 tacles tentés (53, 13% de réussite). Le milieu de terrain est suivi par son compère Marco Verratti (88 tacles tentés, 59,09 % de réussite). La troisième marche du podium est occupée par Juan Bernat (62 tacles tentés, 64,52 % de réussite).

Le Top 10 des meilleurs tacleurs du PSG (au nombre de tacle)