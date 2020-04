Neymar se dit en manque de jeu, de compétition et de PSG

En attendant la reprise des compétitions suspendues depuis la mi-mars pour le PSG comme pour les autres, Neymar Jr s’entraîne vraiment dur dans sa grande résidence très équipée de Mangaratiba, avec son entraîneur privé, Ricardo Rosa, et en compagnie de Lucas Lima (ami et joueur de Palmeiras). Le but étant d’être affûté pour un moneytime sportif espéré malgré la crise sanitaire.

“Ne pas savoir quand revenir me donne une forme d’anxiété. Ça me manque vraiment de jouer, la compétition, l’environnement du club, mes coéquipiers du PSG”, a fait savoir l’attaquant brésilien aux médias. “Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que le public veut aussi revoir tout le monde sur le terrain aussi vite que possible. J’espère que la décision sera rendue dès que possible.”

“Il faut comprendre l’environnement dans lequel vit cet athlète, explique le préparateur physique de Neymar Jr dans cette communication. En général il est sous la pression des compétitions, donc j’essaie de m’adapter à une routine. J’essaye de soulager la pression, de contrôler les charges d’entraînement et de contrôler la nourriture. Tout pour qu’il évolue, de plus en plus, dans sa performance. […] Faire tout, tout seul, pour Neymar cela aurait été usant. Avec Lucas, les choses sont plus agréables et l’un finit par aider l’autre dans son travail.”