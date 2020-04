Karabatic : “On aurait voulu profiter de ce titre ensemble, le célébrer en tant qu’équipe”

Désigné champion de France par le Ligue Nationale de Handball (LNH) après 18 journées (faute de reprise possible de Championnat liée à la crise sanitaire), le PSG Handball a remporté son sixième titre de champion d’affilée en étant invaincu en Lidl Starligue lors de cette saison (17 victoires et 1 nul). Un titre qui sera célébré lors d’un apéro live par l’ensemble des handballeurs parisiens. Invité à s’exprimer sur ce nouveau championnat remporté par le PSG Handball (le septième de l’histoire des Rouge et Bleu), Nikola Karabatic a livré son sentiment sur l’obtention de ce titre.

“On va dire que je m’en souviendrai toute ma vie de ce titre-là… Disons que j’ai des sentiments partagés. D’un côté, je suis heureux et je me dis que ce titre était vraiment mérité au vu de notre domination, cette saison, dans toutes les compétitions nationales. D’un autre côté, il y a de la tristesse car on aurait aimé finir la saison, a déclaré l’international français au site officiel du club. Et puis, surtout, on aurait voulu profiter de ce titre ensemble, le célébrer en tant qu’équipe. On pratique un sport collectif pour partager de telles émotions entre nous, au sein de l’équipe, et aussi avec nos supporters. Mais bon, on ne va vraiment pas se plaindre.”