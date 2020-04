Nordi Mukiele dans le viseur du PSG (Sky Allemagne)

L’une des priorités du PSG cet été sera de recruter des latéraux, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa étant en fin de contrat le 30 juin (ou plus précisément à l’issue des compétitions stoppées il y a un mois). Et dans cette optique, le PSG pisterait Nordi Mukiele, le latéral droit du RB Leipzig selon Sky Allemagne. Une piste à creuser puisque le média allemand indique que Colin Dagba est jugé encore trop tendre pour le haut niveau, Thilo Kehrer étant plus un défenseur central qu’un latéral droit.

Nordi Mukiele, autre point important, connaît déjà la Ligue 1, car il a évolué pendant un an à Montpellier (2017-2018). Sky explique qu’une offre parisienne devrait arriver dans les prochains jours pour l’international espoirs français même si le club allemand n’est pas forcément vendeur. Sky Allemagne conclut en indiquant que Mukiele aurait pu rejoindre le PSG il y a deux ans, les Rouge & Bleu et d’autres grands clubs français étaient intéressés par son profil. Il avait finalement préféré rejoindre Leipzig, un choix payant puisqu’il est titulaire indiscutable en Bundesliga.