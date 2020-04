Officiel : le Final Four de la Ligue de la Velux EHF Champions League reporté en décembre

Arrêtée en raison de la pandémie de Coronavirus, la saison 2019-2020 de la Velux EHF Champions League – qui a vu ses phases de poules entièrement terminées – n’a pas été stoppée, contrairement à la Lidl Starligue qui a vu le PSG sacré champion de France. Mais la compétition européenne va subir quelques changements tout de même. Pas de phase à élimination directe à l’issue de la phase de poules mais directement un Final Four. Dans un communiqué, la Fédération européenne de handball (EHF) a officialisé la date de ce dernier. Il aura lieu les 28 et 29…décembre prochain à Cologne, soit pendant la saison 2020-2021. L’EHF communiquera ultérieurement le nom des quatre équipes qui disputeront le Final Four. Pour rappel, des indiscrétions estiment que ce sont les deux premiers de chaque poule qui devrait s’inviter à ce final Four dont le PSG (Barcelone, Kiel et Veszprem).