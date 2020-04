Onana : “Je suis le gardien de l’Ajax et on verra ce qu’il va se passer en fin de saison”

Quelle sera la hiérarchie des gardiens du PSG pour la saison 2020-2021 ? Alors que la place de numéro 1 est logiquement réservée à Keylor Navas, l’identité de la doublure du portier costaricien est encore incertaine. Le club de la capitale pourrait ne pas lever l’option d’achat fixée par le FC Séville pour Sergio Rico (estimée entre 10M€ et 15M€). Et comme annoncé par L’Equipe dans son édition du jour (voir ici), l’avenir d’Alphonse Areola – prêté sans option d’achat au Real Madrid – ne devrait pas s’écrire au PSG. Ainsi, un nom est revenu ces dernières heures afin d’occuper la place de gardien numéro 2 du PSG pour la saison prochaine : André Onana. Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Ajax Amsterdam, l’international camerounais de 24 ans aimerait franchir un palier dans sa carrière. Interrogé sur son avenir proche, le portier d’1m90 a notamment confirmé qu’il aimerait évoluer en Liga ou en Premier League dans le futur et qu’il attendra la fin de saison pour décider de son avenir.

“Un retour à Barcelone, son club formateur ? C’est difficile à dire parce qu’avec le FC Barcelone, je suis toujours en très bons rapports avec le président et les entraîneurs. Comme je l’ai dit plus tôt, le Barça c’est ma maison. Si je dois rentrer, je rentrerai. Mais aujourd’hui, nous en sommes encore loin. Je suis le gardien de l’Ajax et on verra ce qu’il va se passer en fin de saison, a déclaré André Onana à Canal Plus Sport Afrique. Les championnats où il rêve d’évoluer ? La Liga et la Premier League (…) Des contacts avec d’autres clubs ? Moi, je m’occupe uniquement de la partie avec ballon, de ce qui se passe au stade. Le reste, ce sont mes agents qui gèrent (…) Après, s’il faut penser au gardien du futur, je suis sur le marché, c’est quelque chose de normal et je devrais être sur la liste (des clubs) comme dix autres gardiens aussi.”

Statistiques 2019-2020 d’André Onana (Ajax Amsterdam)