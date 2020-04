Pagilari : “L’élection de Neymar de ses 5 meilleurs moments de la saison ? C’est très malin de faire ça pour se rapprocher des supporters du PSG”

Pendant ce long confinement – qu’il passe au Brésil – Neymar a décidé de dévoiler ses cinq moments préférés de sa saison avec le PSG. Il a ainsi cité sa magnifique bicyclette contre Strasbourg, son but de dernière minute à Lyon, son penalty à Lille et son hommage à Kobe Bryant, la demi-finale de Coupe de France à Lyon (1-5) et bien évidemment la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions et le magnifique après-match contre Dortmund (2-0). Isabella Pagliari, journaliste brésilienne installé en France et proche des Brésiliens du PSG, estime que le numéro 10 parisien a été “malin” au moment de réalise ce top 5. “C’est intelligent de la part de Neymar, on parlait tout le temps de Barcelone, de la Remontada comme étant son meilleur souvenir. C’est très malin de faire ça pour se rapprocher des supporters du PSG”, pense Pagliari pour Europe 1.