Pagliari : “Aux dernières nouvelles, c’est la dernière année de Thiago Silva au PSG mais…”

Comme chaque samedi soir sur Europe 1, la journaliste brésilienne implantée à Paris, Isabela Pagliari, a donné des nouvelles de Brésiliens du PSG. Neymar Jr travaille pour conserver son niveau de forme physique dans sa résidence brésilienne très équipée. Quant à Thiago Silva, rentré aussi au pays pour y être confiné, il redoute que son directeur sportif, Leonardo, ne veuille pas le prolonger au PSG.

“Neymar, il va très bien, il fait toujours sa quarantaine au Brésil, à Mangaratiba. Il a versé 880.000€ à l’Unicef et un fonds de solidarité pour aider les gens à combattre la crise sanitaire liée au Coronavirus. On sait qu’il ne voulait pas que les gens sachent pour ces dons. Mais c’est de notoriété publique au Brésil, a commenté la journaliste sur Europe 1. Son attaché de presse a bien dit que Neymar travaille très fort chez lui, il prend soin de son corps. Ce n’est pas la fête chez Neymar ! Il a Ricardo Rosa, le préparateur physique. Il doit garder le niveau physique qu’il avait avant la pause. Il espère reprendre dès que possible. Thiago Silva ? Je sais que son envie première c’est de poursuivre au PSG. Mais on ne sait pas ce que Leonardo a en tête. Les dernières informations que j’ai eues, c’est que c’était vraiment la dernière année de Thiago au Paris Saint-Germain. Mais on ne sait jamais… Et puis on verra les propositions qu’il reçoit. Mais il rêve de rejouer un jour à Fluminense, par reconnaissance de ce que le club avait fait pour lui avec sa tuberculose. A Paris il regarde tous les matches de Fluminense, il les supporte de loin.”