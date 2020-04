Pagliari : “Le PSG a envie d’offrir un nouveau contrat à Thiago Silva”

Arrivé au PSG à l’été 2012, Thiago Silva est en fin de contrat à l’issue de cette saison avec le PSG. Le capitaine parisien aimerait prolonger son aventure à Paris et cette possibilité trotterait dans les têtes des dirigeants parisiens, qui au départ ne souhaitaient pas forcément prolonger l’aventure avec O Monstro. Sur Europe 1, Isabela Pagliari – journaliste brésilienne installée à Paris – explique que des discussions pour un renouvellement de contrat du défenseur central débutent tout juste.

“Le Paris Saint-Germain a envie d’offrir un nouveau contrat à Thiago Silva, les conversations entre les deux parties n’en sont qu’au début. Il donne la priorité au PSG car il aime le club, c’est une idole à Paris. Il se sent bien à Paris, en Europe, il a obtenu récemment la citoyenneté française (mars 2019). Et en plus, il a envie de jouer la Coupe du monde au Qatar, en 2022. Rester en Europe, c’est plus facile pour jouer les meilleurs matches et être vu par le sélectionneur du Brésil, Tite, indique Pagliari. Avec la crise, les choses ont un peu changé pour tout le monde, on ne sait pas comment va être le mercato, quelles dates de début et de fin, c’est un peu flou en ce moment. Ce qui est sûr, le PSG veut prolonger Thiago et lui a envie de rester.“